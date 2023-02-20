Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı’nı geri çekti

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı’nı geri çektiğini belirtti.

İnsanların gösterdiği dayanışmaya mali kaynak yaratmak adına, UBP‘nin koalisyon ortakları ve muhalefet partisi milletvekilleriyle görüştüğünü ve bir uzlaşı sağladığınklarını ifade eden Başbakan Üstel, meclisin de bu sebeple geç açıldığını kaydetti.

Meclisi Genel Kurulu, bugün yaklaşık 7 saat rötarla saat 17.10 sıralarında toplandı.

Genel Kurul’un açılmasının ardından söz alan Meclis Başkanı Zorlu Töre, 6 Şubat Pazartesi günü anavatan Türkiye’de ve Suriye’de meydana gelen depremde on binlerce insanın, KKTC‘den de şampiyon melekler, öğretmenler ve veliler ile KKTC vatandaşı birçok insanın hayatlarını kaybettiğini belirterek, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Yaşanan acıların el birliği ve gönül birliğiyle zaman içinde hafifletilmesi temennisinde bulunan Töre’nin konuşmasının ardından, Genel Kurulda, şampiyon melekler ve depremde tüm hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından söz alan Başbakan Ünal Üstel, millete geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, asrın felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başbakan Üstel, felaketin yaşandığı günden itibaren ülkedeki vatandaşlar, kurum kuruluşlar ile siyasi partilerin birlik beraberlik ve dayanışma ruhu içinde çalıştığını, hayatını kaybeden görev şehidi şampiyon meleklere ulaşmak için canla başla mücadele verildiğini kaydetti.

Gelinen noktada bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması adına ülkede birtakım çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların birlik beraberlik içinde ülkenin geleceğini daha sağlam temellere oturtabilmek adına yapıldığına dikkat çeken Başbakan Üstel, bu çalışmaları yaparken uzlaşı kültürüyle hareket edildiğini söyledi.

Başbakan Üstel, hükümetin, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı’nı geri çektiğini kaydetti.

İnsanların gösterdiği dayanışmaya mali kaynak yaratmak adına, UBP ile koalisyon ortakları ve muhalefet partisi milletvekilleriyle görüşerek bir uzlaşı sağladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, meclisin de bu sebeple geç açıldığını kaydetti.

Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı geri çekilirken üç tane de geçici komite oluşturulduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, bu komitelerin yarından sonra ivedi bir şekilde çalımalarına başlayarak, ülkenin yaralarının sarılması yoluna gidileceğini ve bu konuda tüm milletvekillerinin katkıda bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel komitelerin adlarını, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine dair geçici ve özel ADHOC Komite, Depreme Dair Mali İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin geçici ve özel ADHOC Komite, Doğal Afet ve Depremle ilgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin oluşturulan geçici ve özel ADHOC komite olarak açıkladı.

Başbakan Üstel, katkı koyan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra geçici komitelerin üye sayısını belirleyen kararlar milletvekillerinin bilgi ve onayına sunuldu.

Komitelerde, mecliste temsil edilen siyasal parti guruplarının meclisteki temsiliyet oranlarına göre, grubu bulunmayan siyasi partilerin ise 1 üyesi olmasına ve komitelerin toplam 7 üyesi olması oy birliğiyle kabul edildi.

Varılan mutabakat gereği Genel Kurul, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclisin bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da başlayacak. Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.

-Kararname

Alınan bilgiye göre, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde kararname de Bakanlar Kurulu tarafından alınacak kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından iptal edilecek.

Son toplantısını 31 Ocak’ta yapan Meclis Genel Kurulu’nun, 6 Şubat Pazartesi, 7 Şubat Salı, 13 Şubat Pazartesi ve 14 Şubat Salı günkü birleşimleri Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle gruplar arası mutabakatla ertelenmişti.

TAK