İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem bugün başladı.

2022-2023 Öğretim Yılı 2’nci dönemi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat’a ertelenmişti.

İkinci dönemin ilköğretimde 16 Haziran’da, ortaöğretimde ise 8 Haziran’da tamamlanmasıyla 3 aylık yaz tatili başlayacak.

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okullarda yaklaşık 23 bin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor.

BRT