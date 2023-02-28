Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde veliler bina konusunda kaygılı

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli arda arda yaşanan iki büyük deprem, fay hatlarının geçtiği Kıbrıs’ta da endişeye neden oldu.

Hükümet öncelikli olarak kamu binalarının depreme dayanıklılığı konusunda inceleme başlattı.

Okullar ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere binaların depreme dayanıklılığı Başbakanlık Deprem Denetim komitesi tarafından inceleniyor.

Bazı okullarda ise eğitim geçici tedbir olarak oluşturulan prefabrik sınıflarda sürdürülüyor.

Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi okul aile birliği de binanın çok eski oluşu nedeniyle olası bir deprem konusunda endişe yaşıyor.

Okul aile birliği deprem dayanıklılık testi yapılması talebiyle çocuklarını 3 gün okula göndermeme kararı aldı.

oktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi okul aile birliği başkanı Sinan Gürbüz BRT muhabirine verdiği bilgide, okul binasının eskiliği nedeniyle muhtemel bir deprem tehlikesine karşı kaygılı olduklarını söyledi.

Okul binasının kontrol edilmesi talebini yineleyen okul aile birliği başkanı Sinan Gürbüz, buna imkan sağlamak için velilerin çocuklarını üç gün okula göndermeyeceğini kaydetti.

Gürbüz, yetkililerce binada yapılacak incelemenin ardından okul aile birliği olarak yeniden durum değerlendirmesi yapılacağını kaydetti.

BRT