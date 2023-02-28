Maliye Bakanlığı 10 milyon 104 bin 488 dolar borçlandı

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi sonuçlandı.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 10 milyon dolar olarak açıklanan çoklu fiyat Hazine Bonosu ihalesine 16 milyon dolar teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 101 gün vadeli 10 milyon 104 bin 488 dolar borç sağlandı.

Borcun ortalama yüzde 3,76 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 3,50; en yüksek faiz oranı da yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti.

Hazine sözkonusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak.

BRT