Dolar 19.08, euro 201.3, sterlin 22.65 TL
Dolar 19.08, euro 201.3, sterlin 22.65 TL
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KKTC’de serbest piyasada bu sabah ABD Doları 19.08, euro 20.13, İngiliz Sterlini ise 22.65 TL’den satılıyor.
Saat 09.00 itibarıyla 18.92TL’den alınan dolar, 19.08’den satışa sunuluyor.
Euro’nun alış fiyatı 19.97 TL, satış fiyatı 20.13 TL.
İngiliz Sterlini ise 22.45 TL’den alınıp, 22.65 TL’den satılıyor.
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