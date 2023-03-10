Dolar 19,10, Euro 20,20, sterlin 22,79 liradan işlem görüyor
Dolar 19,10, Euro 20,20, sterlin 22,79 liradan işlem görüyor
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KTC’de serbest piyasada euro 20,20 liradan, sterlin 22,79 liradan işlem görüyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada, saat 09.45 itibarıyla 20,03 liradan alınan Euro, 20,20 liradan satılıyor. 22,62 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 22,79 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 18,92 liradan alınıp, 19,10 liradan satılıyor.
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