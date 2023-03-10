Erhürman:Toplumsal dayanışmayı hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, depremde etkilenen bölgelerin ülkede bulunan derneklerini kabul etti.

Kabulde, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, KKTC Adıyamanlılar Kültür Derneği, KKTC Çukurovalılar Kültür Derneği, KKTC Hataylılar Bütünleşme Derneği, KKTC Adanalılar Kültür Derneği, KKTC Elazığlılar Kültür Derneği, KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür Derneği, KKTC Kahramanmaraş Edeler Derneği, KKTC Vatanseverler Derneği, KKTC Yurtseverler Derneği, KKTC Hayrat Vakfı, Diğer Yöresel Dernekler, Zeytin Ağacı Yardım Derneği, KKTC Kızılay Derneği ve Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği temsilcileri yer aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri Filiz Besim ile Fide Kürşat da Başkan Erhürman’a eşlik etti.

Kabul sırasında konuşan Erhürman, karşılıklı temas halinde olmanın önemine işaret etti ve söz konusu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, “Toplumsal dayanışmayı, tüm kesimler, hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

– “Erhürman: “Bu acı hepimizin acısı”

Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu ve “Bu acı hepimizin acısı” dedi.

Erhürman, “Hem Kıbrıs’tan kaybettiğimiz insanlarımız var hem Kıbrıs’ta yaşayan insanlarımızın deprem bölgesinde kaybettiği çok sayıda insanımız var hem de Türkiye’de kaybettiğimiz on binlerce canımız var. Çok acı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dayanışma içerisinde olmanın önemine işaret eden Erhürman, “Depremzede kardeşlerimize ne kadar çok yardım edebiliyorsak, elimizden ne geliyorsa, bütün bunları yapabilmemiz çok önemli. Dolayısıyla elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği vermeye hazırız” dedi. Bundan önce ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını, bundan sonra da elden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu dönemde bir bütün halinde davrandığını kaydetti.

– “Karşılıklı temas halinde olmak kıymetli”

Bundan sonraki sorunlara çözüm üretme konusunda, birlikte hareket etme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz de deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. Hepimizin çocukları bu ülkede büyüyor. Bu riske karşı hazırlıklı olma ihtiyacı içerisindeyiz” dedi.

Bazı okulların depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılmak zorunda kalındığını anımsatan Erhürman, pek çok çocuğun belli bir süre çadırlarda eğitimini sürdürmek zorunda kalacağını vurguladı. Özel okullarda okuyan çocuklar ile kamu okullarında okuyan çocuklar arasında fırsat eşitsizliği olduğunu uzun zamandan beridir dile getirdiklerini kaydeden Erhürman, içinde bulunulan dönemde fırsat eşitsizliği makasının daha da açıldığını belirtti.

Hastaneler için de aynı durumun söz konusu olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Toplumsal dayanışmayı, tüm kesimler, hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz. Bu ziyareti çok değerli buluyoruz. Karşılıklı temas halinde olmak kıymetli olacak” ifadelerini kullandı.

TAK