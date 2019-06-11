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DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? 11 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL 5,80'in altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,78'in üzerinde işlem görüyor. Kur dün 5,7640'a kadar gerilemişti. 

Euro/TL de 6,55 seviyesinde seyrediyor. 

ABD ile ilişkiler döviz piyasasında yakından takip ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı, Türk F-35 pilotlarının ABD'deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Piyasalar ayrıca Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararını bekliyor.

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