DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve Euro...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 11 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL 5,80'in altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,78'in üzerinde işlem görüyor. Kur dün 5,7640'a kadar gerilemişti.
Euro/TL de 6,55 seviyesinde seyrediyor.
ABD ile ilişkiler döviz piyasasında yakından takip ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı, Türk F-35 pilotlarının ABD'deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Piyasalar ayrıca Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararını bekliyor.
Etiketler : Dolar, euro, son durum, dolar ne kadar, euro ne kadar oldu, 11 Haziran 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.