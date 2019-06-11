ALTIN FİYATLARI YENİ GÜNE SAKİN BAŞLADI!
Altında son durum...
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Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,20 azalışla 247,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün 247,3 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Haziran güncel altın fiyatları...
Yeni güne sakin başlayan altın fiyatları 247,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.649 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 247,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrekte son durum ne? İşte 11 Haziran altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 249 lira
Çeyrek altın: 406 lira
Cumhuriyet altını: 1.663 lira
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