DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
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Dolar - euro kaç TL? 12 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Banklararası piyasada dolar/TL faiz kararı öncesinde 5,76 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL de 6,35 civarında işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez'den yarın 250-275 baz puanlık indirim bekleniyor.
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