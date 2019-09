12 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İşinizle ilgili ince detaylar gerektiren önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Siz keyfinize bakmalısınız. Üzerinizde nedenini bilemediğiniz bir yorgunluk hissediyorsunuz. Hareketli yapınıza dikkat edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Siz grupların aranılan kişisisiniz. Bugün de grup çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Çevreniz sizinle çalışmaktan zevk alıyor. Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz. Artık sağlığınızla ilgilenmek ve hatta genel bir sağlık kontrolünden geçmeniz sizin için iyi olacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün güzel haberler sizi bekliyor. Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda çok meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Sizi heyecanlara koşturan yeni bir fikir, yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginizde artıyor. Aşırı zevklere düşkünlüğünüz nedeniyle görülen yorgunluk, sağlık durumunuz için sorun yaratabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İşiniz ve aileniz arasında kaldınız ve bugün ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtacağa benziyor. Ama siz sorunlarınızın üstesinden gelebilecek kapasiteye sahipsiniz. Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız problemler canınızı sıkmasın. O, sizin her davranışınızdan anlam çıkarıyor. Sağlığınızı korumak için gerekli önlem almıyorsunuz. Son günlerde kilo problemi yaşıyorsunuz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalıştığınız yeni projelerle ilgili finans probleminiz olacak ve bu sizi fazlasıyla meşgul edecek. Sosyal çevrenize güvenseniz de tedbirli olun. İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Yaşamı dolu, dolu yaşamak isteyen bir yapınız var. Üstelik yorulduğunuzu anlamıyorsunuz bile.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Siz tam bir işkoliksiniz. Çalışmayı çok sevdiğiniz için, kendinize devamlı iş icat ediyorsunuz. Aşk yaşantınızda da sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışırsınız. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yatkın olmanız, çabuk hastalanmanıza sebep oluyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Siz her zaman güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bu işinizde de kendini gösteriyor. Bugün bu konuda huzursuz olabilirsiniz. Bugünlerde gözler üzerinizde, aşk hayatınız renkleniyor. Ruhsal durumunuzun sağlığınız üzerinde önemli bir etkisi var. Yaşadığınız yoğun duygular nedeniyle, bazen kendinizi çok fazla sıkıyor ve üzülüyorsunuz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Monotonluk sizi sıkmaya başladı. Bugünlerde sosyal çevrenizin etkisiyle, mesleğinizle ilgili olarak yeni girişimlerde bulunmak istiyorsunuz.. Aşk hayatınızda yoğun duygular yaşadığınız, hislerinizde farklılıklar olabilir. Sevdiğinize karşı hatalı davranışlar içindesiniz. Parasal konularda hiç de tutumlu değilsiniz, dikkatli olmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bir süredir ailenizle ilgili gelişen koşullarınız sizi zorlayacağa benziyor. Siz istemeseniz de işin içindesiniz. Uzun zamandır ilişkileriniz soğuk gidiyor. Duygusal hayatınızda yaşadığınız yanılgılar, olayların gerçek yönünüzü görmenizi engelliyor. Bugünlerde tek başınıza gezebileceğiniz sakin yerler sizi rahatlatacaktır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Siz her zaman bildiğiniz yolda yürüyorsunuz ancak iletişim konusunda yaşayacağınız sorunlar işinizle ilgili problemlere neden olabilir. Partnerinizle yapmayı düşündüğünüz konuşmayı bir süre erteleyin. Her ikiniz de daha bir mantıklı olacaksınız. Kendinizi her zaman sağlıklı gördüğünüz için, bazı şeyler konusunda ihmalkar davranıyorsunuz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İşinizle ilgili yeni gelişmeler var. Bir takım değişimler söz konusu olabilir. Parasal konularınızda dikkatli davranarak, gereksiz harcamalara girmemelisiniz. Partnerinize karşı olan sıcak davranışlarınız onu sevindirdi. Çünkü, son günlerde böyle davranamıyorsunuz. Kısa bir gezinti yapabilirsiniz. Bu tatillerde uyku ve yemek düzeninizi bozmamalısınız.

,BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ödemelerinizle ilgili önemli oaylar söz konusu. Alacak verecek meselelerinizin olduğu bir gündesiniz. Partnerinizi ısrarcı tavırlarınızla üzmeyin. Çünkü o, zaten olanakları ölçüsünde gerekli şeyleri sağlamaya çalışıyor. Duygularınızdaki olumsuz artış, uyku düzeninizi bozabilir. Bu nedenle huzursuzluğunuz artabilir.