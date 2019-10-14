DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 14 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar, haftanın ilk günü 14 Ekim 2019 sabahında 5,8992 lira alış fiyatı, 5,9008 satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise 6,5102 lira alış fiyatı, 6,5123 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor....
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