DOLMUŞ SAPIĞI TEMİNATA BAĞLANDI

Girne-Lapta arası sefer yapan yolcu minibüsünde bir kadının göğüslerini sıkıştıran Mohammad Arsalan, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

Devrim DEMİR

Hafta sonu Lapta-Girne seferini yapan bir yolcu minibüsünde bir kadının çığlıkları ortalığı bir birine kattı.

N.A.P., isimli kadın arka koltukta oturan bir kişinin göğüslerini sıkması ile şoka girdi.

Kadının çığlıkları üzerine, yolcular araka koltukta oturan ve kadının göğüslerini sıkan Mohammad Arsalan’ı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Arsalan’ın ülkede çalışma izinli olarak bulunduğu ve Girne’de bir otelde bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi.

N.A.P., isimli kadın, zanlı Mohammad Arsalan’dan şikayetçi oldu. Arsalan aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imzalayacağı 30 bin TL kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Yargılanıncaya kadar serbest kaldı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mahmut Borucu, zanlı Mohammad Arsalan’ın önceki gün “Cinsel saldırı” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mahmut Borucu, cinsel saldırı olayının önceki gün saat 18.00 sıralarında Lapta- Girne dolmuşunda meydana geldiğini söyledi.

Borucu, zanlı Arsalan aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Arsalan’ın ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu ve bir akrabasının yanında kaldığını kaydederek, uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis