DÖVİZ GÜNE NASIL BAŞLADI?

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygılarıyla ve küresel merkez bankaları kararlarıyla geçen haftaki 4.60'lı seviyelerden 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL, benzer seviyelerdeki hareketlerine devam ediyor.

Küresel piyasalarda geçen haftaki ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankası kararları ardından bugünlerde daha çok ticaret savaşları izleniyor. Ancak yatırımcılar Türkiye'ye ilişkin gelişmelerde bugünlerde küresel piyasaların yanı sıra seçim sonuçlarının ana belirleyici olacağını öngörüyorlar.

Dolar/TL önceki gün küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğiyle 4.7035-4.7746 geniş bandında dalgalandıktan sonra dün 4.74-4.75 bandına sıkışmıştı. Bugüne bakıldığında da dar banttaki seyrin sürdüğü görülüyor.

Dolar güne 4.75 seviyesinden başlarken, Euro/TL 5.50, Sterlin/TL ise 6.26 oldu.

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB'nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden zaman zaman negatif ayrışıyor.

Hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.