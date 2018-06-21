21 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün gündeminizde aşk hayatınız ile ilgili konular yer alır. İkili ilişkilerinizde hızlı başlangıçlar veya bitişler olabilir. Bu dönemde sevdiğiniz kişileri kırmamaya çalışmanızda fayda var. Eşleriniz ile olan diyaloglarda daha yapıcı olmanızda yarar vardır. Ani kızgın ifadeler yanlış anlaşılmaya, kopuşlar yaşanmasına sebep olabilir. Dikkatli olunmalıdır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ortak paylaşılan maddi ve manevi değerleriniz ile ilgili konular sizi meşgul edebilir. Özellikle finansal konularda problem yaşanması olasıdır. Gelir - gider konularında ortağınızla ya da eşinizle aynı düşünceleri paylaşmayabilirsiniz. Bu konuda ortak bir noktada anlaşmanız, ilişkiniz konusunda daha yapıcı olacaktır. Sakin olmakta fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri geliştirerek, uluslararası platforma açılmak için çalışmalarınızı üstlerinizle paylaşabilirsiniz. Bu konuda yetkili kişiler sizi destekleyeceklerdir. Samimi arkadaşlarınızla sohbet etmek ve değişik yerlere gitmek için yolculuk planı yapmanız olası.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Eskiden kalma konular gündeme gelebilir. Bu konulara fazla enerji harcamanız sizi yorar. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. İş yerinizde sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Günün yorgunluğunu atmak için keyifli anlar var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün umut ettiğiniz hayallerinize kavuşmanın bir yolunu arayabilirsiniz. Zaman yaratmak veya maddi durumunuzu ayarlamak için planlar yapmanız olası. Olmasını umduğunuz hayallerinizi yakın çevrenizle paylaşabilir, destek görebilirsiniz. Aileniz, kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınız, umutlarınız konusunda yardımcı olurlar.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle kendinizi hafiflemiş hissedebilirsiniz. Bugün genel olarak içsel konular ağırlıklıdır. Kendi içinize dönebilir ve yalnız kalmak istemeniz olasıdır. Sizin dışınızda gelişecek olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizden ya da kardeşlerinizden birinin sağlık sorunlarıyla meşgul olabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olmanız mümkün. Eşinizle olan ortak paylaşımlarınızı çeşitlendirebilir, monotonluğun dışına çıkabilirsiniz. Kişisel bakım konularınıza özen gösterebilir, kendinizi şımartmak için zaman ayırabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün sahip olduğunuz maddi ve manevi değerleriniz hakkında kendinizi düşünürken bulabilirsiniz. Bu konuların ön plana çıkması olasıdır. Yaptığınız işlerde kazancınızı arttırmak için alternatif yollar arayışı içinde olabilirsiniz. Fikirlerinizde sabit olmanız gelen fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir. Olaylara daha esnek ve geniş açıdan bakmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Bugün hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu. İş hayatınızda alacağınız destekler sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır. Mesleğinizle ilgili konularda size katkı sağlayacak ortaklıklara girebilirsiniz. Ortaklaşa konularda hızlı kararlar vermekten kaçınmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınızda işlerinizle ilgili ortaklıklara imza atabilirsiniz. Bu ortaklık sizin daha geniş bir alana hitap etmenizi sağlayabilir. Artacak olan sorumluluklarınız kendinize zaman ayırmanızı zorlaştırması olası. Yoğun tempoda sürekli çalışıyor olmanız sizi gergin bir ruh haline sokabilir. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmayı unutmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İşlerinizde yapacağınız değişikliklerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Fikirleriniz çevrenizde olumlu yankılar oluşturur. Bu durumda sizin motivasyonunuz yüksek olur ve kendinizle gurur duyarsınız. İkili ilişkilerinizde keyifli ve flörtçü yanınız ortaya çıkar, eğlenceli anlar yaşarsınız. Zevkle dekore ettiğiniz evinizde misafir ağırlayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Beraber çalıştığınız kişiler için fedakârlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizi fazlasıyla gerebilir. İşinizle ilgili detaylar sizi zorlayabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla buluşmak, sohbet edip günün stresini atmak size iyi gelecektir.