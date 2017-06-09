DÖVME YAPTIRIRKEN DİKKAT!

Amerika'da yaşanan olay, dövme sonrası gelişebilecek enfeksiyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu

Bacağına dövme yaptırdıktan beş gün sonra Meksika Körfezi’ne yüzmeye giden 31 yaşındaki kişi, üç gün sonra iki bacağındaki ve ayaklarındaki şiddetli ağrı nedeniyle acil servise başvurdu. Diğer belirtiler ateş ve dövmesinin etrafından oluşan kızarıklıklardı.

Sözcü'de yer alan habere göre, hastanın birkaç saat içinde belirtilerinin ağırlaştığını söyleyen Doktor Nicholas Hendren yaşananları, “ten rengi koyulaşıyor, morlukları artıyordu. O anda septik şokun başlangıcındaydı ve böbrekleri zarar görmeye başlamıştı. Her gün altı şişe bira içen adamın karaciğerindeki kronik hastalık işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Derhal solunum desteğine aldık ve antibiyotikler verdik” diye anlattı.

DÖVME YAPTIRDIKTAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yaz aylarında yapılması tavsiye edilmeyen dövme işlemi sonrasında bir kaç gün banyo yapmamak ve uzun süre denize ya da havuza girmemek gerekiyor. Dövme yapılan bölgeyi sürekli kuru tutmak ve verilen antiseptik kremleri kullanmak iyileşmenin hızlanmasını sağlıyor.

ABD'de yaşanan olayın kahramanı hastaya yapılan testlerde okyanusta sıklıkla bulunan ve dünyada her yıl yüz kişinin ölmesine neden olan bir tür bakteriye rastlandı.

Verilen ilaçlar sayesinde durumu iyiye giden ve solumun ünitesinden çıkarılan genç adam bir süre sonra yeniden rahatsızlandı. Tekrar septik şoka giren talihsiz adam iki ay önce getirildiği hastanede yaşamını yitirdi.