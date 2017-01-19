Sunucu Seren Serengil, Caner Erkin'i icraya veren Asena Atalay'ı hedef aldı: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı...

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında, Asena Atalay’ın, oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin’i icraya vermesi konusu masaya yatırıldı.

Asena Atalay'ın böyle bir başvuruda bulunmasını eleştiren Seren Serengil, "Bu yapılanlara anlam vermek zor. Asena dua etsin, Caner Erkin iyi ki Asena’nın kendisini aldattığını öğrendiği zaman kapının önüne koymadı. Caner çok iyi niyetli bir insan" dedi.

Serengil, bu şok çıkışıyla 2013 yılında bir alışveriş merkezinde görüntülenen Asena ile Berkay’a göndermede bulundu. Söz konusu haberler uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.