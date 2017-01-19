DÖNERSE SENİNDİR

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Komedi , Romantik

Süre: 109 Dak.

Yönetmen : Erol Özlevi

Oyuncular : Murat Boz , İrem Sak , Yasemin Allen , Serhat Özcan , Uraz Kaygılaroğlu

Senaryo : Gizem Elçi , Oğulcan Türe

Yapımcı : Timur Savcı , TAFF Pictures

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Film Özeti

Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne'den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.