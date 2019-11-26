DULAR BARBET'E...

Futbol sahalarımızın renkli isimlerinden Yusuf Barbet, geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanede tedavi görüyor. Yenicami taraftarı olan Hamitköylü Yusuf Barbet ile ilgili olarak her 2 kulüp de geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yenicami'den yapılan açıklamada "Yenicami tribününün neşeli yüzü, değerli taraftarımız Yusuf Barbet’in rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En erken zamanda tribündeki yerini alman dileğiyle, sensiz bir kişi eksiğiz." ifadeleri kullanıldı. Hamitköy'den yapılan açıklamada ise "Köylümüz, kulübümüze önemli hizmetleri geçmiş olan taraftarımız Mustafa Gönençer (Gonde) abimizin kıymetli damadı, Yenicami taraftarı, takımımızın bir dönem formasını giymiş olan Yusuf Barbet'e acil şifalar diler, kendisini bir an önce tribünlerde görmek istediğimizi belirtiriz. “Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.



