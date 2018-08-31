Sinan Akçıl’ı İstanbul Açıkhava’daki konserinde izleyenler arasında 2016 Best Model of the World birincisi sevgilisi Gizem Kayalı da vardı.

Şarkılarını sevgilisinin gözlerine bakarak söyleyen Akçıl, “Bugün dünyanın en güzel kızı burada. Ben onun iç güzelliğine taç veriyorum” diyerek aşkını haykırdı.