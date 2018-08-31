Serdar'dan eşini kızdıran açıklama

Yakın arkadaşı Bengü'nün düğününe katılan Serdar Ortaç, yeni evli çifte öğüt verirken "Benden önce çocuk yapacağınız kesin" demesi eşi Chloe Loughnan'ı kızdırdı.

2014 yılında manken Chloe Loughnan ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yakın arkadaşı Bengü ve Selim Selimoğlu'nun düğününe katıldı. Selimoğlu çiftine bebek yapın çağrısında bulunan Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ı kızdırdı.

BENGÜ'YE ÖĞÜT VERİRKEN EŞİNİ KIZDIRDI