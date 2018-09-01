Girne'de iş kazası

Girne’de, Aytekin Vecih Önal, 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10:30 sıralarında, 18 yaşındaki Aytekin Vecih Önal, Girne ‘de Yavuz Sokollu Sokak üzerinde, bir apartmanın ikinci katında klima gazlama işlemi yaptığı sırada balkon korkuluğuna bastığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olayda yaralanan Aytekin Vecih Önal sol el bileğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla igili soruşturması devam ediyor.