Dünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk

Geçtiğimiz hafta Covid-19 geçirdikten sonra cinsel organının küçüldüğünü iddia eden 30 yaşındaki adam bir anda gündemi değiştirdi. İddia edildiği gibi Covid-19’un penis üzerinde böyle bir etkisinin olup olmadığını alanında uzman üç üroloji uzmanı ile konuştuk.

İki yıldır hayatımızda olan Covid-19’un organlarımıza etkisi ve verdiği hasarlar ile ilgili yapılmış yüzlerce bilimsel araştırma var. Virüsün kalp, akciğer, göz, burun, böbrek, beyin gibi pek çok hayatı organı etkilediğini biliyoruz. Hatta cinsel fonksiyonlar üzerine dair yapılmış araştırmalar da mevcut fakat penis boyuna etkisine dair bugüne kadar bir bilgi yoktu. Ta ki 30 yaşındaki bir adam Covid-19 geçirdikten sonra cinsel organının kısaldığını iddia edene kadar…

'HASTALIK SONRASI CİNSEL ORGANIM KÜÇÜLDÜ'

Slate'in 9 Ocak'ta yayınlanan podcast'in "Nasıl yapılır" bölümünde, sunucular Jessica Stoya ve Rich Juzwiak, 30'larında bir adam olan ve COVID-19'un uzun vadeli etkileriyle yaşamayı anlatan bir dinleyiciden gelen bir mektubu tartıştı.

Adam adam yaşadıklarını şu sözlerle kaleme almıştı.

"30'lu yaşlarda bir erkeğim. Geçtiğimiz Haziran ayında şiddetli bir Koronavirüs geçirdim ve ondan sonra cinsel organımda 2.5 cm'lik küçülme meydana geldi. Bundan eminim. Öz güvenimi de kaybetmiş durumdaydım. Kalıcı bir sorunla baş başa kalmış gibiyim. Görünüşe göre vasküler hasardan kaynaklanıyor ve doktorlarım bu durumun muhtemelen kalıcı olduğunu düşünüyorlar."

Business Insider’da yer alan habere göre Albany Tıp Koleji'nde erkek sağlığı müdürü olan Ürülog Dr. Charles Welliver, Slate adlı programa yaptığı açıklamada rehabilitasyon içeren durumu tedavi etmenin yolları olduğunu söyledi.

Kasım ayında, bir grup ürolog Ulusal İktidarsızlık Ayı onuruna Covid'e karşı mutlaka aşı olunması gerektiği çünkü hastalığın bazı hastalarda ereksiyon problemlerine neden olabileceği konusunda uyarmıştı.

University College London tarafından tarafından 3 bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada da 200 kişinin cinsel organının hastalıktan etkilendiği belirlenmişti.

Ürologların da adamın iddiasını destekleyen açıklamalarda bulması ve medyanın konuya dikkat çekmesi nedeniyle bir anda tüm dünya 'Covid-19 penis boyunu etkiler mi?' konusunu sorgulamaya başladı.

Peki, gerçekten Covid-19’un penis üzerinde böyle bir etki yaratması mümkün mü? Tartışma yaratan bu konu ile ilgili uzmanlarımız ne diyor?

PROF. DR. EGE CAN ŞEREFOĞLU: KISALMA OLSA BİLE 2.5 CM OLMAZ

Covid-19 hastalığını geçiren erkeklerin bazılarının testislerinde, prostatlarında ve penislerinde Koronavirüs varlığı çeşitli elektronmikroskopisi çalışmalarıyla saptandı. Bu nedenle Covid-19 hastalığına yakalanan bazı erkeklerde kısırlık sorunu, idrar yapma problemleri ve sertleşme bozukluğu ortaya çıkabiliyor.

Koronavirüsün erkek cinsel organlarında ne şekilde hasar yaptığı tam olarak bilinmiyor. Ancak hem virüsün kendisinin girdiği hücrelerde tahribat yapabileceği hem de bu virüse karşı vücutta oluşan bağışıklık sistemi cevabının (sitokin fırtınası) testiste, prostatta ve peniste yapısal ve işlevsel kayıplara yol açabileceği ileri sürülüyor.

Covid-19 hastalığına fonksiyonlar üzerindeki etkisine dair birçok çalışma mevcut. Bununla beraber hastalığı ağır geçiren erkeklerin sperm sayı ve kalitesinde belirgin bozulma olduğu ve bu nedenle infertilite sorunu yaşadıklarına dair çok sayıda çalışma yayınlandı. Ayrıca Covid-19 geçirmeden önce herhangi bir sertleşme sorunu olmayan bazı erkeklerin, hastalık sonrası ereksiyon problemleri yaşayabileceğine dair raporlar mevcut.

Yukarıda bahsi geçen haber ise Covid-19 geçiren bir hasta penisinin kısaldığını iddia ediyor. Her ne kadar tıp literatüründe henüz bu bilgiyi objektif verilerle teyit edecek bilimsel bir yayın bulunmasa da, koronavirüs hastalığına cevaben vücut tarafından salgılanan sitokinlerin penis damarlarında kasılma yapması teorik olarak mümkün. Ancak şahsi fikrim, Covid-19 sonrası peniste bir kısalma varsa da bu boyut kaybının 2,5 cm olamayacağı yönünde. Öyle zannederim önümüzdeki aylarda bu alanda yapılan çalışmalar, Covid-19 sonrası penis kısalmasının varlığı ve oluş mekanizmaları konusunda bizlere ışık tutacak.

DR. SELÇUK SARIKAYA: PENİS DOKUSUNDA HASARA NEDEN OLABİLİR

Yapılan çalışmalar, Covid-19 virüs enfeksiyonunun tüm vücutta hiperinflamasyon olarak adlandırılan duruma yol açabileceğine ve bunun neticesinde kalp ve kasların bu durumdan etkilenerek vücuttaki kan sirkülasyonunun bozulabileceğine dair bulgulara işaret ediyor. Penise olan kan akımının bu ve benzeri mekanizmalar ile bozulması, ayrıca penise kan akımını sağlayan damarların endotel olarak adlandırılan iç çeperinde enfeksiyona ikincil olarak ortaya çıkan hasarlanmalar, hem penis dokusunda harabiyete hem de penis fonksiyonlarında kötüleşmelere sebebiyet verebilir.

Bu ve benzeri enfeksiyona ikincil olarak oluşan mekanizmalar ile söz konusu hasarların ve habere konu olan durumların yaşanması olasıdır. Bu etkilerin açık ve net bir şekilde ortaya konulması için geniş çaplı ve objektif verilerden oluşan bilimsel çalışmaların yapılması şarttır.

Literatürde son döneme ait yapılan çalışmalar, Covid-19 enfeksiyonunun ereksiyon bozukluklarına yol açtığını ve bunun yanı sıra sperm kalitesini de bozduğunu açıkça göstermektedir. Ereksiyonu sağlayan penis içerisinde yerleşimli kavernöz cisimlerin olumsuz etkilenmesi, ereksiyonun kalitesini, cinsel birleşmenin süresini ve kalitesini direk olarak etkilemektedir. Testislerde sperm üretimin ve iletimi sağlayan yapılarda oluşacak hasar ise sperm üretimini ve kalitesini etkilemektedir.

Son dönemde Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte kısırlık vakalarında gözlenen artış da bu etkinin sonucu olarak izlenmektedir. Yapılan bilimsel çalışmaların yanı sıra günlük pratiğimizdeki gözlemlerimiz de bu bulguları destekler niteliktedir. Enfeksiyon sonrası cinsel sorunlar yaşayan ve çocuk sahibi olamayan bireylerin en kısa zamanda üroloji/androloji uzmanına başvurarak bu konuda profesyonel destek almaları şarttır. Vakit kaybedilmesi ve bu konularda herhangi bir tedavi alınmaması, doku hasarını arttırarak etkilerin daha belirgin görülmesine sebebiyet verebilir.

PROF. DR. MUSTAFA KIRAÇ: PENİSİN BOYUTU KÜÇÜLEBİLİR

Covid-19 enfeksiyona bağlı birçok ürolojik problem görülebilir. Bunların başında özellikle erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları, sperm sayısında bozulmalar ve üreme yeteneğinin azalması gibi problemler görülebilir. Covid-19 enfeksiyonu sırasında vasküler yapıda yani damar içi bölgede ‘endotel’ adı verilen hücreleri hedef alınır. Covid-19 bu hücrelerin bozulmasına neden olur.

Penis Endotel hücrelerinden zengindir ve sertleşmeyi yöneten hücreler bu endotel hücreleridir. Dolayısıyla covid sonrası endotel harabiyeti nedeniyle sertleşme sorunları yaşanabilir. Sertleşme sorunu peniste refleks ereksiyonların kaybına kadar giderse boyut azalması da görülebilir. Elimizde bu konuda net bir bilimsel veri yok. Covid enfeksiyonu sonrası penis boyutunda kısalma olması pek beklenmese de saydığımız mekanizmadaki bozulma nedeniyle yaşanabilir.

Hürriyet