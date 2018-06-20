DURUMU CİDDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Çayırova-İskele Anayolu üzeri Tuzluca kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Dün saat 17:30 sıralarında, öğrenci ehliyeti olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Abdullah Taş, yönetimindeki MB 933 plakalı salon araç ile Çayırova istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, Tuzluca benzin istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, toprak sete çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Sezer Özgün, 23 yaşındaki Aslı Aydıncı ve 22 yaşındaki Emre Kuş hafif yaralanırken, yine araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Buğra Okan Aktaş ise ağır yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Taş ile araçta yolcu olarak bulunan Özgün, Aydıncı ve Kuş kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Ağır yaralanan Aktaş, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi

Kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Buğra Okan Aktaş ise kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Aktaş’ın kafatasında çatlak, belinde kırık ve ciğerlerinde hasar olduğu, ayaklarını ise hareket ettiremediği öğrenildi. Kazanın ardından öğrenci ehliyeti ile araç kullanan 19 yaşındaki sürücü Abdullah Taş ise tutuklandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.