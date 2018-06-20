TECAVÜZ ZANLISI SERBEST BIRAKILDI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Dikmen’de 2017 yılında suç ortağı İlkay Tosun ile birlikte S.K., isimli kadına tecavüz ederek Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Hasan İşlek dün sabah saatlerinde ülkeye giriş yaparken yakalandı. Dün tutuklanan İşlek aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Karakolu’nda görevli polis Hasan İşlek’in “Cinsel tecavüz”, “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, olayın Temmuz ayında Dikmen’de yaşandığını zanlının ise olayın hemen ardından yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve dün sabah saatlerinde yeniden ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklandığını söyledi. Olayla bağlantılı suç ortağı İlkay Tosun’un ise Aralık ayında ülkeye dönerek teslim olduğunu ifade eden Biçentürk, Tosun’un ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldığını anımsattı.



Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis,, zanlının birçok sabıkası olduğuna vurgu yaptı. İşlek’in KKTC vatandaşı olduğuna dikkati çeken polis zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 150’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.