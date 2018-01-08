Dürüst korkuttu

Erken Genel Seçim dönemi boyunca yoğun bir tempoyla çalışan Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili adayı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst dün akşam rahatsızlandı.

Saat 21.00 sıralarında Kemal Dürüst’ün Bostancı’daki evine Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne 112 Acil Servis ulaştı. Yorgunluk ve halsizlik şikayetleri olan Dürüst’e evinde yapılan sağlık müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu açıklandı.

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