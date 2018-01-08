ÖZGÜRGÜN’DEN BALKON KONUŞMASI

Parti Genel Merkezi’nden balkon konuşması yapan Özgürgün, tüm UBP’lilere teşekkür etti. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve UBP’nin ileri gelenleriyle birlikte Genel Merkez balkonundan partililere hitap eden Özgürgün, 3. Cumhurbaşkanı’na da teşekkür etmeyi unutmadı.

Özgürgün, bir ve bütün olduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik içinde olduklarını ve güçlerinin halktan geldiğini kaydetti.

Özgürgün şunları kaydetti:

“Halkın UBP'ye vereceği güçle kendimizi yeni günlere hazırlıyoruz. UBP büyük bir farkla birinci parti olarak sandıktan çıktı. Bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC'nin kalkınması için el ele, gönül gönüle, tüm halkımızla Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a kadar tüm adamızı müreffeh kılmak için elimizden geleni yapacağız.”

Sorumluluğu aldıklarını da kaydeden Özgürgün, genç, dinamik ve tecrübeli kadrolarıyla ülkeye hizmet için hazır olduklarını söyledi.

Kıbrıs