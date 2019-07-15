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DÜZOVA YAKINLARINDA FECİ KAZA!

DÜZOVA YAKINLARINDA FECİ KAZA!

2 yaralı!

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Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Baki Bakioğlu (E-37) ve Cengiz Arapbayram (E-26), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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