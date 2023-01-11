Ebru Şallı alay konusu oldu! Fotoğraftaki o detay dikkatlerden kaçmadı

Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Ebru Şallı kocasının kendisine aldığı hediye ile paylaşım yapınca alay konusu oldu.

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, evliliklerinde bir süredir sorun yaşıyorlardı. Eşi Ebru Şallı'ya kendisini affettirmek isteyen Uğur Akkuş, lük bir markanın çantasından hediye aldı.

Ebru Şallı pahalı çantasını göstermek için arka arkaya pozlar verince dalga konusu oldu. Şallı'nın çantalı pozlarını görenler "Sanırsın ilk kez çantası oldu", "Çantamla yemekteyim", "Kocam bey lüks çanta almıştır", "Çantam ve ben yemek yiyoruz" şeklindeki yorumları ile eski manken Ebru Şallı ti'ye aldılar.

mynet.com.tr