ECEL ARABADA YAKALADI!
Olay yerinde hayatını kaybetti!
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Yenierenköy sakini 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı, yönetimindeki araçla seyrederken rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yenierenköy'de sakin 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı, yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, muhtemelen rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı. Araç, beton sete çarpıp dururken, Fikret Karabudaklı olay yerinde yaşamını yitirdi. Fikret Karabudaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Etiketler : Yenierenköy sakini, Fikret Karabudaklı, ölüm
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