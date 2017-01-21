ECZACILAR BİRLİĞİNDEN FİYAT ARTIŞ AÇIKLAMASI

“ECZACILAR FIRSATÇI DEĞİLDİR… İLAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞTAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili yazılı açıklama yaparak, artıştan eczacıların sorumlu olmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, konuyla ilgili basında yer alan haberlere işaret ederek, “İlgili haberlerde yazıldığı gibi bazı ilaçların fiyatlarına ciddi anlamda zam gelmiştir. Ancak bu zamlardan eczacılar sorumlu değildir” dedi.

Artışın, dövizdeki değişiklikten kaynaklandığını dile getiren Süzal, şöyle devam etti:

“İlaç fiyatları, bütün eczanelerde aynıdır. Eczaneler, satış fiyatlarını içeren onaylı listeler üzerinden satış yapmaktadır. Dolayısıyla bahse konu olan Türkiye’den ithal edilen Calpol adlı ilacın bir eczanede 7.00 TL, başka bir eczanede 10.00 TL olması söz konusu değildir. Calpol adlı ilacın fiyatı 4.97 TL’den 9.92’TL olmuştur. Uzun süreden beridir ilaç fiyatlarında dövizin sürekli artmasına rağmen artış olmamıştır. Ancak bu durum sürdürülebilir olmadığından bazı ilaçlar piyasa eksiğine düşmüştür. Bu durumun devamı halinde hastalarımız ciddi ilaç sıkıntısı yaşayacaktır. İlaçların ham maddeleri döviz ile alındığı için ilaç maliyetleri dövize endekslidir. Dolayısıyla dövizdeki artış maliyetlere yansımaktadır.”

“DÜŞEN İLAÇ FİYATLARI NEDENİYLE ECZANELER TELAFİSİ OLMAYAN KAYIPLAR YAŞADI”

2004 yılından itibaren sürekli düşen ilaç fiyatları nedeniyle eczanelerin mali anlamda telafisi olmayan ciddi kayıplar yaşadığını söyleyen Süzal, “Yanlış politikalar nedeniyle ciddi anlamda eczacı enflasyonu yaşanan ülkemizde eczacıların sorunlarına radikal çözümler getirmek yerine, ilaç fiyatları ile alakalı yanlış bilgilendirmeler üzerine eczanelerin denetlenerek eczacılara cezai müeyyideler uygulanacağı açıklaması yapılması son derece yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Süzal şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanımızın, böyle talihsiz bir açıklama yaptığına inanmak istemezken, halk sağlığı temel ilkesi olan bir meslek gurubunu haksız yere itham etmek son derece onur kırıcıdır. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak en kısa sürede bu yanlış söylemi düzeltecek gerekli açıklamaların yapılmasını talep ediyoruz. İlaçlarla alakalı haber yapılırken veya beyanat verilirken öncelikle bu konuda söz sahibi olan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden görüş alınması önem arz etmektedir.”