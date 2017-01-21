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METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMAYA GÖRE

METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMAYA GÖRE

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre

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Esentepe’de, bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Esentepe’yi metrekareye 7 kilogram yağışa Mallıdağ; 4’er kilogram yağışla Selvilitepe, Geçitkale, Çamlıbel; 3,5 kilogram yağışla Alevkaya takip etti.

Diğer bölgelere düşen yağmur miktarları şöyle:
“Koruçam 3,0 kg/m²; Boğaz 2,4 kg/m²; Kozanköy, Serdarlı 1,6 kg/m²; Lefkoşa1,4 kg/m²; Alsancak 1,0 kg/m²; Akdeniz, Girne,  İskele 0,6 kg/m²”

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