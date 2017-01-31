Efsane İkiliden Sürpriz Proje!

Gülse Birsel ve Engin Günaydın, önceki gün Bebek Kahve'den çıkarken objektiflere takıldı.

Birsel, "Çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Güzel bir iş geliyor" dedi. Bir süre önce dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise, bu yöndeki soruları, "Her şey netleşince konuşuruz" diyerek geçiştirdi.