Efsane İkiliden Sürpriz Proje!
Çok güldürecek bir proje geliyor!
A+A-
Gülse Birsel ve Engin Günaydın, önceki gün Bebek Kahve'den çıkarken objektiflere takıldı.
Birsel, "Çok güldürecek bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Güzel bir iş geliyor" dedi. Bir süre önce dizilerde oynamayacağını açıklayan Günaydın ise, bu yöndeki soruları, "Her şey netleşince konuşuruz" diyerek geçiştirdi.
Bu haber toplam 403 defa okunmuştur
Etiketler : Gülse Birsel, Engin Günaydın, yeni proje
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.