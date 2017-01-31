İddialar Doğruymuş!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak evliliklerini bitirme kararı aldı

Geride bıraktığımız yılın son aylarında evliliklerini bitirecekleri iddiasıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak bu iddiaları yalanlamıştı.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 5.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin bu kararı avukatlarına vekâlet vermeleriyle ortaya çıktı. Çift hakkında geride bıraktığımız yılın son aylarında bu iddialar gündeme gelmiş, ancak çift birbirinin sosyal medya hesabını takibe alarak bu iddiaları yalanlamıştı.

PARİS’TE EVLENMİŞLERDİ