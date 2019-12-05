Egzersiz yaparken yaralanırsanız...

Hem koruyucu hem de tedavi edici hekimlik uygulamalarını içine alan multidisipliner bir uzmanlık dalı olan spor hekimliği hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Spor hekimliği nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte bilinmesi gerekenler...

Egzersiz yaparken, bir spor etkinliğine katılırken veya herhangi bir fiziksel aktivite yaparken yaralanırsanız, tedavi için bir spor hekimine başvurmanız gerekebilir. Peki, spor hekimliği nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenler ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SPOR HEKİMLİĞİ NEDİR?

Spor hekimliği profesyonel ve amatör sporcuların sağlığını devam ettirmek ve korumakla yükümlü bir bilim dalıdır. Spor hekimliği uzmanları, kırıklar, burkulmalar, suşlar ve çıkıklar gibi akut travmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli fiziksel koşulları tedavi eder. Ortopedi, fizik tedavi, kardiyoloji gibi ana bilim dallarının bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilir.

SPOR HEKİMLİĞİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Spor Hekimliği, egzersiz fizyolojisi ve biyokimyası, spor travmatolojisi, sportif rehabilitasyon ve iç hastalıkları gibi konulara odaklaşmakla birlikte sporcuların ve rekreaktif amaçlı spor yapanların, düzenli statik ve dinamik muayenelerini yapma, performanslarını ölçme ve izleme, spor yaralanmalarının oluş mekanizmalarını saptama ve yaralanma insidansını düşürme, antrenmanların sporculara daha yararlı olmasını sağlama ve yaralanan sporcuları en kısa zamanda eski performans düzeylerine getirmek için hizmet vermektedir. Ayrıca obezite, koroner kalp hastalıkları, osteoporoz, diyabet ve astım gibi birçok kronik hastalığın önlemesine ve/veya tedavisine yönelik egzersiz reçeteleri ve uygulamaları da Spor Hekimliğinin diğer hizmet alanlarıdır.