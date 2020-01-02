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EHLİYETE OKKALI ZAM GELDİ!

EHLİYETE OKKALI ZAM GELDİ!

Ehliyet harçları zamlandı!

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Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre,  sürüş ehliyeti fiyatlarına okkalı zam geldi. 

Zamlı ehliyet fiyatlarının, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

İşte 2020 ücretleri:

2 yıllık: 384.80 TL

3 yıllık: 514.70 TL

5 yıllık: 789.50 TL

10 yıllık: 1,314 TL

Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 385

Öğrenci Ehliyeti: 384.90

Motorlu Araç Sürüş Sınavı: 530

Geçici Sürüş Ehliyeti 384.90

Uluslarası sürüş ehliyeti 805

Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti için 190

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