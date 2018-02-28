EKMEK TEKNELERİNİ SOYDULAR!

Çalıştıkları işyerinden 100 bin liranın üzerinde iş aleti ve yağ çalan Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu çok geçmeden yakalandı

Çalıştıkları işyerine ait iş aletlerini çaldıkları gerekçesiyle Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu isimli zanlılar gözaltına alındı. Haklarında hırsızlık suçundan dolayı soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 17-24 Şubat 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağakar isimli işyerinde çalışan Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu’nun işyerine ait malları çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların işyerinden 6 adet 17 bin 500 TL değerinde motorlu testere, 2 bin TL değerinde motor yağı ve 6 adet motorlu tırpan çaldıklarını belirtti. Şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, üç gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

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