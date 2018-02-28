TUTUKLU TÜRKİYE VATANDAŞLARI İADE EDİLİYOR!

Cezaevindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaklaşık 250 mahkumdan 6'sı iade ediliyor

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dünkü Bakanlar Kurulu’nda, işlediği bir suçtan dolayı KKTC’de cezaevinde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bazı mahkumların nakil isteklerinin onayladığını açıkladı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, 523 tutuklunun bulunduğu Merkezi Cezaevindeki mahkumlardan yaklaşık 250’si Türkiye vatandaşı. Bu mahkumlardan 6’sının Türkiye’ye nakil talebi kabul edildi…

Özersay ayrıca dünkü toplantıda, geçmişte Bakanlar Kurulu kararıyla verilen istisnai vatandaşlıkların incelenmesi yönünde karar ürettiklerini söyledi. Son iki yılda 2 bin kişiye istisnai vatandaşlık verildiği ve bunların hepsinin inceleneceği, yasalara aykırı olanların iptal edileceği ileri sürüldü. Bakan Özersay, gelecek hafta bu konuda daha somut bir bilgi verilebileceğini kaydetti…

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dünkü toplantıda bir çok konun ele alındığını belirterek, karar alınan konular hakkında bilgi verdi.

Yol projeleri için kamulaştırma…

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun yol projelerinin önünü açmak üzere bazı kamulaştırma kararları aldığını belirtti.

Bugüne kadar pek çok kamulaştırma kararında 1962 Zorunlu Mal İktisabı Yasası’nın gerektirdiği bazı prosedürlerin uygulandığını ancak bu prosedürlerin doğru takip edilmediği için, bazı kamulaştırmaların sonradan mahkeme kararıyla yürütmesinin durdurulduğu, ara emri alındığı örnekleriyle karşılaşıldığını anlatan Bakan Özersay, bunun da bazı yol projelerinin ara emirleri nedeniyle aksamasına, gecikmesine, bazı şirketlerin zarar görerek ihaleden çekilmesine sebep olduğunu aktardı.

Kurulu’nun bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın getirdiği önergeler üzerinden bir karar ürettiğini ifade eden Bakan Özersay, bundan sonra özellikle taşınmaz malların kamusallaştırılması ve böylece yol projelerinin yapılmasında ara emri sorunuyla karşılaşılmaması için önceden bildirimde bulunma, gerekli tazminatın ödenmesi veya tazminat bedelinin ayrılması gibi hususların hassasiyetle ele alınması kararı aldıklarını kaydetti.

Bundan sonra 1962 Zorunlu Mal İktisabı Yasası’na uygun şekilde hareket ederek, prosedürler atlanmadan bir çalışma yapma kararı aldıklarını ifade eden Bakan Kudret Özersay, bununla birlikte özellikle yol projelerinin önün açılabilmesi için bazı kamulaştırma kararları aldıklarını aktardı.

Mal alımı için birçok talep beklemede…

Bakan Özersay, yabancıların belirli bir miktar mal satın alabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini anımsatarak, bu durumda bekleyen birçok talep olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın bunların incelemesini yaptıktan sonra, Bakanlar Kurulu’nda dün bu taleplerin onayının yapıldığını söyledi.

Geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısında da bir miktar talebin onaylamasına gidildiğini anımsatan Bakan Özersay, bu hafta da bu yönde kararlar aldıklarını ifade etti.

Bazı mahkumlar iade ediliyor…

Bakanlar Kurulu’nun ayrıca, işlediği bir suçtan ötürü ülkede mahkum olan TC uyruklu bazı kişilerin nakil istemlerinin değerlendirildiğini ifade eden Bakan Kudret Özersay, TC’ye iade edilmeleri konusunda karar ürettiklerini kaydetti.

Özersay, geçmişte Türkiye ile yapılan Adli Yardım Anlaşması çerçevesinde bu kararların üretildiğini belirtti.

İtisnai vatandaşlıklar incelemede

Toplantıda ayrıca, Bakanlar Kurulu kararıyla geçmişte istisnai vatandaşlık olarak bilinen ve vatandaşlık verilmiş olan örnek ve uygulamaların incelenmesi yönünde karar ürettiklerini de ifade eden Bakan Kudret Özersay, gerek İçişleri Bakanlığı, gerekse Bakanlar Kurulu’nda konun ele alınmaya başlandığını kaydetti.

Bu istisnai vatandaşlıkların inceleme sonuçlarının ne olacağının gelecek haftaki Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bakan Özersay, gelecek hafta bu konuda daha somut bir bilgi verilebileceğini söyledi.

İnşaatların açılış kapanış saatleri düzenlendi

Bakanlar Kurulu’nun inşaatların açılış kapanış saatleri ile ilgili kararlar aldığını ifade eden Bakan Özersay, inşaatların hali hazırda pazar günü faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını, bu yasağın devam ettiğini ve bunların denetlenmesinin devam ettiğini belirtti.

İnşaatların hafta içi günlerde de gün doğumundan akşam saat 21.00’e kadar herhangi bir sınırlama olmaksızın faaliyette bulunmasına ilişkin bir karar alındığını aktaran Bakan Özersay, şu an itibarıyla bir saat sınırlaması olmadığını ve vatandaşların bazı rahatsızlıkları bulunduğunu kaydetti.

Bakan Özersay Bakanlar Kurulu’nun son olarak bazı turist rehberlerinin görevlerinin süresinin Aralık 2018’e kadar uzatılması kararı aldığını ifade etti.

Açıklamaları ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özersay, bir gazetecinin BRT yasası ve kadük olan diğer yasalar konusundaki sorusu üzerine bugün Bakanlar Kurulu’nda BRT yasası konusunda herhangi bir görüşmeleri olmadığını söyledi.

Özersay, BRT Yasası ve buna bezer bir çok yasanın yeniden ele alınması gerektiğini ifade ederek, en kısa zamanda ilgili bakanlıkların bunları yeniden ele alacağını sözlerine ekledi.