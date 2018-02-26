EKONOMİ BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR
Ekonomi Bakanlığı’nda yeni atamalar
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yeni müsteşarı Erkan Okandan olurken, Bakanlık Müdürlüğü görevine ise Emete Baylan getirildi.
Bakanlık Müsteşarlığı’na atanan Erkan Okandan görevini Emin Bilgen’den devraldı. Bilgen, göreve başlayan Okandan ve Baylan’a başarılar dilerken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami hizmetlerinden ötürü Emin Bilgen’e teşekkür etti.
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