ÇOK PİŞMANIM!

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, hemşire olan eski sevgilisi Halime Çetin’i, av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Hayrettin Özcömert’e, avukat tayin edilmesine emir verdi. Özcömert, “Keşke böyle bir şey olmasaydı” dedi ve ekledi

Sedef BOŞNAK

Hemşire olan eski sevgilisi 46 yaşındaki Halime Çetin’i, av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldürdükten sonra polise itirafta bulunup, itirafının ardından intihara teşebbüs eden Hayrettin Özcömert, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkartıldı.

“Taammüden adam öldürme”, “Adam Öldürme”, “Kanunsuz silah tasarrufu”, “Kanunsuz silah taşıma” “Mülke tecavüz” gibi toplam 10 ciddi suçtan yargılanacak olan Hayrettin Özcömert, mahkemeye aktarmak istediği beyanını, kendisi için hazırlanan bir masada kâğıda döktü.

Özcömert, “Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı” dedi.

Heyet Başkanı Fadıl Aksun da, avukatsız olan Özcömert’e avukat tayin edilmesine emir verdi.

Özcömert: Mart ayında ağzımı açacaklar

Korkunç cinayetin ardından kendisini yaraladığı gerekçesiyle burnu, ağzı ve çenesini kaybeden Hayrettin Özcömert’in beyanını, polis memuru Kaan Taşer okudu. Sağlık ekipleri eşliğinde, hükümsüz tutuklu bulunduğu Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden polisin güvenlik önlemi altında ambulansla, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne taşınan Hayrettin Özcömert’in pişmanlık duygusu içeren beyanı aynen şöyle:

“Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Benim şu an ağzım yok, burnum yok, çenem yok. Sol kulağım duymuyor, sol gözüm az görüyor. Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum. Mart ayında ağzımı açacaklar, inşallah daha iyi olur”.

Avukat tayin edilecek

Ağır ceza heyeti, tüm durum ve şartları değerlendirdikten sonra, adalet gereği Hayrettin Özcömert’i, avukatının bulunduğu bir sırada itham etmeyi uygun buldu.

Heyet Başkanı Fadıl Aksun, davanın güçlük derecesini ve Özcömert’in sağlık durumunu göz önünde tutarak, avukatsız olan Özcömert’e avukat tayin edilmesine emir verdi.

Fadıl Aksun, Hayrettin Özcömert’e avukat atanması hususunda, Gazimağusa Mahalli Baro Başkanı’nı yetkili kıldı ve davayı itham için 5 Mart 2018’e erteledi.

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