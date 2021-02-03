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Ekonomi ve sağlık alanında önemli gün:Kararla bugün açıklanıyor

Ekonomi ve sağlık alanında önemli gün:Kararla bugün açıklanıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında alınan kararları bugün Başbakanlık’ta saat 14.00’te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

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Başbakan Ersan Saner,koronavirüs salgın sürecinde ülke ekonomisi için hazırlanan paketi ve dün gerçekleştirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında alınan kararları bugün Başbakanlık’ta saat 14.00’te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

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