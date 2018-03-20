Ekranlara dönüyor! İşte son hali

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR