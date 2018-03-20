Ekranlara dönüyor! İşte son hali
Ekranlara dönüyor! İşte son hali
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2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR
İTÜ'de Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak bir sinema projesiyle el sıkışan başarılı oyuncu seyirci karşısına alışılmadık bir rol ile çıkacak.
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