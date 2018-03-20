Kilosu 1000 Euro’ya yılan balığı yemeği

Yılan balığı yavrusu İspanya'nın en pahalı yemeği… Kilosu 1000 Euro’dan satılıyor. Peki, pek tadı tuzu olmayan bu yemeğe İspanyollar neden bu kadar düşkün? İşte İspanyolların düşkün olduğu ve kilosu 1000 Euro'dan satılan 'angulas' hakkında bilgiler...

Yılan balığı yavruları pek iştah açıcı görünmez. Canlıyken şeffaf ve kaygan olan, solucana benzeyen bu balıklar pişince beyaz bir renk alır. Ama birçok lezzetli yemeğin görünümü her zaman güzel olmayabilir. Önemli olan tadıdır. Ama İspanyolların 'angulas' adını verdiği yılan balığı yavrusunun tadı da pek bir şeye benzemez. Oysa kilosu 1000 Euro’dan alıcı bulur. Üstelik eskiden bu balıklar pek sevilmez, tavuk ve domuz yemi olarak kullanılırmış. Bugün benim gibi birçok İspanyol yılan balığı yavrularına bu kadar para ödenmesine anlam veremiyor. Ayrıca bunlardan yapılan yemeğe bol miktarda sarımsak ve acı biber konduğu için balığın tadı bile belirsiz hale geliyor.

Esrarengiz balıklar

Yılan balıkları hep esrarengiz görülmüştür. Tatlı suda yaşayan bu balık, derisinden soluyabildiği için karada da uzun mesafe gidebilir. Bunlar ölü veya canlı her şeyi yer. 10 yaşına gelince Avrupa'daki nehirlerden Atlantik Okyanusu'na geçip 5 bin km uzaktaki ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları yakınlarında yer alan Sargasso Denizi'ne gelirler. O zamana dek sığ sularda yaşamış bu balıklar burada 500 metre derinde yumurtlayıp ölürler. Yumurtadan çıkan yavrular Meksika Körfezi'nden Kuzey Atlantik'e uzanan sıcak su akıntısıyla Avrupa'ya doğru iki yıl sürecek bir yolculuğa başlar. Sonunda İspanya'nın Atlantik kıyılarına varınca, onları bekleyen balıkçıların ağlarına dolarlar. Yılan balığı sezonu kasımda başlar; gecenin en soğuk, en karanlık, gelgitin en güçlü, denizin en çalkantılı olduğu anlar av için en uygun zamandır. Mevsimin ilk satılan yılan balığı yavruları normalde pahalı olan fiyatından çok daha fazladır. 2016'da 1,25 kilosu 5.500 Euro’ya satılmıştı. Birkaç dakika sonra satılan aynı miktarda ikinci ürün ise sadece 1070 Euro tutmuştu. Üstelik ikisini de restoran sahibi Jose Gonzalo Hevia satın almıştı.