Eksikliği birçok soruna neden oluyor

Folik asit, B9 vitamininin sentetik bir şeklidir. Çocuktan yetişkine hamileden yaşlıya kadar her yaştan insan için gerekli olan vitaminlerin başında gelir. Folat ve folik asit, B9 vitamininin farklı iki formudur. Folat besinlerde B9 vitamini doğal olarak bulunur. Folik asit ise sentetik olarak üretilen türevidir.

FOLİK ASİT VÜCUDUMUZ İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

Eğer vücudumuza yeterli folik asit girmezse büyüme geriliği, üreme sağlığında bozulma, kansızlık ve kalp hastalıkları gibi pekçok sağlık sorununa neden olabilir.

FOLİK ASİTİN FAYDALARI NELERDİR?

Depresyon riskini azaltır. Fetüsün düşmesi ve doğumsal anomali gelişim riskini düşürür. Bu nedenle hamilelik döneminde yeterince folik asit alınması önemlidir. Kalp sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Bazı kanser türlerinin gelişim riskini düşürür.

FOLİK ASİT YANİ B9 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR

Yeşil Yapraklı sebzeler Bal kabağı Bamya Brokoli Brüksel Lahanası Karalahana Kereviz Kıvırcık Kuşkonmaz Lahana Marul Mısır Patlıcan Soya fasulyesi Meyveler Avokado Domates Suyu Kivi Mango Muz Nar Papaya Portakal Tohumlu Gıdalar Ay çekirdeği Ceviz Fındık Yer fıstığı Diğer Besinler Böbrek Buğday ekmeği ve tahıllılar Çay Karaciğer Kuru otlar (fesleğen, kekik gibi) Tahin Tüm baklagiller Yumurta

GEBELİK ÖNCESİ FOLİK ASİT KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Gebelik öncesi folik asit kullanımının önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, anne adaylarına önerilerde bulunuyor. Gebelik öncesinde folik asit kullanımı oldukça önemlidir. Folik asit, bebeğin hücre gelişimini ve sinir sisteminin gelişimini önemli derecede etkileyen, bebek gelişimi için çok önemli ve mutlaka tüketilmesi gereken bir vitamindir. Folik asit vücutta protein sentezi ve kemik iliğinin çalışmasına kadar birçok faydası vardır ve vücutta depolanmaz. Bundan dolayı, anne adaylarının folik asit ihtiyacını her gün karşılamaları gerekmektedir. Folik asit, kan hücrelerinin ve sinir sistemi dokularının gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Folik asidin bebeğin fetal büyümesini, gelişmesini, DNA ve RNA üretiminde de rolü vardır. Eğer gebelik döneminde folik asit alımı yeterli olursa bebekte merkezi sinir sistemi anamolileri görülme olasılığı oluşmaktadır.

GEBELİKTEN NE KADAR ÖNCE FOLİK ASİTE BAŞLANMALI?

Folik asit gebelikte çok önemli bir yere sahip olduğundan dolayı anne adayları hamileliğe hazırlık döneminde folik asit tüketimine başlamalıdırlar. Gebelikten 3 ay önce folik asit tüketimine başlatılmalıdır. Folik asit vücutta depolanmaz ve günlük tüketilmelidir. Folik asit tüketimi bebekler için çok daha önemli olduğundan bu vitamine gebeliğe hazırlık döneminde başlanmalıdır. Folik asit günlük yediğimiz besinlerden rahatlıkla alabilirsiniz. Folik asit depolanmadığından dolayı her gün düzenli olarak vücuda alınması gerekir. Bunun için anne adayları hangi besinlerde folik asit olduğunu da bilmelidirler. Yeşil sebzeler, yumurta, karaciğer, badem, fındık, fıstık, mercimek, maydanoz, kuru fasulye gibi besinlerden karşılayabilirsiniz. Folik asit açısından çok zengin besinler olmasına rağmen karaciğer, tavuk gibi besinler çok A vitamini içerirler. Bu da gebeliğe zarar verebilir. Bunun için bu besinler çok fazla tüketilmemeli. Folik asit kullanımı çok önemli olduğundan dolayı tüm gebelerin de alması gerekli olan bir vitamindir. Bunun için her gebenin tüketmesi gerekir. Toparlayacak olursak gebelikte folik asit kullanımı önemlidir. Folik asit birçok hastalığa iyi gelir. Bunu için gebelik öncesinde kullanımı önemlidir. Folik asit bebeğin hücre gelişimini ve sinir sistemi gelişimini sağlamak gibi çok çok önemli bir vitamindir.



