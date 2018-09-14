El ele aşk pozu!
El ele aşk pozu!
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Ebru Şallı ve nişanlısı Uğur Akkuş önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.
Ebru Şallı ve nişanlısı Uğur Akkuş önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Alışveriş sonrası öğle yemeğinde buluşan çift hayli neşeliydi. Akkuş muhabirleri görünce hemen nişanlısının elini tutarak poz verdi.
Etiketler : Ebru Şallı, Uğur Akkuş
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