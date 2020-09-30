Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), İskele ve Güzelyurt’ta grev başlattı. EL-SEN’den verilen bilgiye göre, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda bugün saat 12.30’dan yarın saat 12.30’a kadar İskele Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde, saat 16.30’dan yarın saat 16.30’a kadar ise Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde uyarı grevi yapılacak.

TAK