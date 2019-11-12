EL-SEN SÜRESİZ GREV GREV KARARINI YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYDU!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, hükümetin protokole uymaması nedeniyle 6 Eylül’de askıya aldığı süresiz grevi yeniden yürürlüğe koydu.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Dört madde üzerinde uzlaştığımız hükümetin, özellikle KIB-TEK’e en az 60 mw’lık santral alımı konusunda süreci oyalamaya yönelmesi ve ihaleye çıkmak için protokolün altına imza koymasına rağmen süreyi çoktan aşması sonucu bu kararı almış bulunmaktayız” denildi.

Sendika, ilerleyen günlerde grev tarihini belirleyip kamuoyu ile paylaşacağını da açıkladı.