KALİFİYE İŞ GÜCÜ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Mevcut işgünü kayıt altına alarak kaçak işgücünü önlemeyi ve nitelikleri artırmayı hedefleyen Protokol ile ülkeye ön izinle gelecek olan işgücünün eğitim ve çalışma kriterleri de belirleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, imzaladıkları protokol ile işbirliğine gitti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreni öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sözkonusu protokol sayesinde 90 farklı meslek grubunda sertifika aranacağını belirtti.

Protokol sayesinde kalitenin artırılmasının amaçlandığını belirten Sucuoğlu, özellikle 3. Ülkelerden ve Türkiye’den gelecek olan ara eleman çalışanlarının sertifikaların mesleki Teknik Eğitim Dairesi’nin onayından geçeceğini söyledi.

Sucuoğlu, hem kalitenin artırılması hem de ara elemanların nerede çalışacağının belirlenmesine katkı koyacağını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ülkede çalışacak olan ara elemanların bu ülkenin standartlarına uygun olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

Mesleki Teknik Eğitim Dairesi’nin ülkemizde çalışacak elemanların sertifikasyon uyumunun sağlama yönünde bir programı hayata geçireceğini ifade eden Çavuşoğlu, KKTC’nde belli bir standartta hizmet olduğunu ve bu tür açılımlarla kalitenin daha çok ilerletileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından iki bakan protokole imza koydu.