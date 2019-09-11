ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları’nın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile 14:00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, elektrik kesintisi
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