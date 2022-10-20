Elektrikte çoklu tarife dönemi 1 Kasım’da başlıyor
Elektrikte çoklu tarife dönemi 1 Kasım’da başlıyor
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Elektrikte 1 Kasım’dan itibaren çoklu tarife dönemi başlıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre çoklu tarifeye geçmek isteyen aboneler Kıb-Tek’e müracaat edecek.
Güneş enerji sistemi kullanan ve mahsuplaşma gerçekleştiren abonelerse çoklu tarifeden faydalanamayacak.
Çoklu tarifedeki ücretlendirmeye göre normal saatler olarak nitelendirilen 07.00- 17.00 arasında yalnızca sabit bedel ile yakıt bedeli ödenecek.
Elektrik tüketiminin en yüksek olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında aboneler 1,2761 TL ve sabit bedel ile yakıt bedeli, 22.00 ile 07.00 saatleri arasında ise 1,1344 TL ve sabit bedel ile yakıt bedeli ile ücretlendirilecek.
BRT
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