Elektrikte çoklu tarife dönemi 1 Kasım’da başlıyor

Elektrikte 1 Kasım’dan itibaren çoklu tarife dönemi başlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre çoklu tarifeye geçmek isteyen aboneler Kıb-Tek’e müracaat edecek.

Güneş enerji sistemi kullanan ve mahsuplaşma gerçekleştiren abonelerse çoklu tarifeden faydalanamayacak.

Çoklu tarifedeki ücretlendirmeye göre normal saatler olarak nitelendirilen 07.00- 17.00 arasında yalnızca sabit bedel ile yakıt bedeli ödenecek.

Elektrik tüketiminin en yüksek olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında aboneler 1,2761 TL ve sabit bedel ile yakıt bedeli, 22.00 ile 07.00 saatleri arasında ise 1,1344 TL ve sabit bedel ile yakıt bedeli ile ücretlendirilecek.



BRT